ФСБ отчиталась о задержании в Нижнем Тагиле супружеской пары. Их обвиняют в «шпионаже в интересах Украины»

ТАСС со ссылкой на УФСБ Свердловской области сообщил о задержании в Нижнем Тагиле супружеской пары «за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса». Их арестовали по уголовному делу о госизмене, сообщает агентство.

В ФСБ утверждают, что супруги за деньги передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против российских вооруженных сил. При обыске у них якобы изъяли «предметы шпионской деятельности».

Агентство также опубликовало кадры задержания.

Ранее в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ подозревает его в шпионаже, Лефортовский районный суд Москвы отправил его в СИЗО.

В службе утверждают, что по заданию США журналист собирал информацию, составляющую гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Источник «Медузы» среди западных журналистов сообщал, что Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

Источник: ТАСС

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