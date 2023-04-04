«Фонтанка» со ссылкой на силовиков опубликовала подробности допроса Дарьи Треповой. Следствие подозревает ее во взрыве в кафе, где погиб провоенный блогер Татарский

Дарья Трепова, которую подозревают во взрыве в кафе в Петербурге, получила самодельное взрывное устройство, которое позже подарила провоенному блогеру Татарскому, в Москве, утверждает «Фонтанка», ссылаясь на допрос девушки и фрагменты ее переписки.

Как пишет издание, Трепова получала задания от «некого активиста» в телеграме. Во время допроса девушка якобы рассказала, что он предложил ей перебраться в Киев и обещал устроить ее на позицию редактора в одном из украинских медиа. Однако для этого, утверждает «Фонтанка», девушка должна была пройти «стажировку и доказать, что она умеет бороться с российской пропагандой здесь и сейчас».

В качестве первого задания, как пишут журналисты, Трепова должна была прийти в книжный магазин «Листва» и познакомиться там с Владленом Татарским. Провоенный блогер даже вспомнил Дарью, когда она дарила ему бюст со взрывчаткой.

После этого, по данным «Фонтанки», Трепову попросили съездить в Москву, где ей через таксиста передали «тайную вещь», с которой она вернулась в Санкт-Петербург. Позже девушке якобы пришло еще одно задание — встретиться с Татарским на Университетской набережной.

«Передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК “Вагнер”, а дальше действовать будем мы», — якобы говорится в переписке Треповой с «неким активистом».

«Фонтанка» утверждает, что на допросе Трепова рассказала, что после встречи с Татарским она должна была вылететь из Пулково в Узбекистан. Однако после взрыва девушка решила, что ее подставили, и поехала к знакомому ее супруга. Там ее и задержали.

Кроме того, на допросе, по данным издания, Трепову неоднократно спрашивали о том, понимала ли она, что в бюст заложена бомба. «Мне этого конкретно не говорили, но я догадывалась о чем-то плохом», — якобы отвечала девушка.

«Фонтанка» пишет, что именно показания Треповой на допросе позволили переквалифицировать уголовное дело против нее на статью о терроризме.

Источник: «Фонтанка»

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