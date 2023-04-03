В Беларуси запущена процедура по передаче Софьи Сапеги в Россию — адвокат

Запущена процедура передачи осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги на родину. Об этом ТАСС и «Дождю» сообщил ее адвокат Антон Гашинский. При этом от уточнений по поводу сроков он отказался.

2 апреля в телеграм-канале Baza опубликовали пост о том, что родители Сапеги подали в российский Минюст ходатайство о переводе девушки в колонию в России. Издание уточнило, что белорусская сторона дала согласие на перевод, и что сейчас семья заключенной ждет российского суда. Он должен установить, какой срок Сапега должна будет провести в российской колонии.

Ранее осужденная подавала прошение о помиловании, но оно было отклонено. После этого Александр Лукашенко заявил, что считает перевод Сапеги в Россию возможным.

Девушку задержали 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, однако самолет совершил незапланированную посадку в столице Беларуси. В мае 2022-го Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК Беларуси) и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (статья 179 УК Беларуси).



По версии следствия, девушка администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.



Роман Протасевич с июня 2021 года находится под домашним арестом. Его обвиняют по шести уголовным статьям, например, о публичном оскорблении Лукашенко, создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти. 16 февраля 2023 года Минский областной суд приступил к рассмотрению его дела.

Белорусский правозащитный центр «Весна» признал Софью Сапегу и Романа Протасевича политзаключенными.

Источники: ТАСС, «Дождь», Baza, «Весна»

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