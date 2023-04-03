На москвича, недавно отбывшего административный арест за заставку с шевроном «Азова», составили еще один протокол — о «дискредитации» армии

На Юрия Самойлова, который отбыл административный арест за заставку на телефоне с шевроном полка «Азов», составили новый протокол — о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). На карточку дела на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

17 марта Самойлова задержали в московском метро. На него донес другой пассажир, который накануне увидел на заставке телефона Самойлова шеврон «Азова». 18 марта мужчину арестовали на 14 суток по статье о распространении экстремистской символики (статья 20.29 КоАП).

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На суде Самойлов говорил, что установил такую заставку на телефон в знак протеста. Мужчина рассказал, что его отношение к войне в Украине изменилось после просмотра роликов журналиста Майкла Наки и канала Freeдом в ютубе.

Москвич вышел из спецприемника в Сахарово 31 марта. Сразу после освобождения его доставили в отдел полиции, однако затем отпустили. Что стало причиной доставки в ОВД – неизвестно.

Источник: «Медиазона»

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