Пассажир метро донес на попутчика за заставку на телефоне с шевроном «Азова»

Стало известно, за что арестовали москвича Юрия Самойлова, на которого в полицию донес пассажир метро. Оказалось, что на заставке телефона Самойлова было изображение шеврона украинского полка «Азов» — именно на него 16 марта полицейским и пожаловался его случайный попутчик. Решение по делу Юрия Самойлова опубликовал Черемушкинский районный суд Москвы.

18 марта этот же суд приговорил мужчину к 14 суткам административного ареста. Его осудили по статье о распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП).

В постановлении суда говорится, что Юрий Самойлов «был выявлен» утром 16 марта между станциями «Академическая» и «Профсоюзная» московского метро. Он якобы «пропагандировал и публично демонстрировал неограниченному кругу лиц» картинку «экстремистской направленности», а именно изображение шеврона полка «Азов». В прошлом году Верховный суд внес «Азов» в список террористических организаций.

На суде Самойлов признал вину и рассказал, что сначала нейтрально относился к войне в Украине, однако его мнение о происходящем поменялось после просмотра видеороликов Майкла Наки, а также ютуб-каналов «АнтиЗомби» и «Freeдом». После этого Самойлов начал заявлять о своей антивоенной позиции в «Одноклассниках»: например, делился видеороликами, «дискредитирующими» российскую армию. Также он писал в своих соцсетях фразы, поддерживающие Украину, например, «Слава Украине».

Заставку на телефон с символикой полка «Азов» он установил в знак протеста против войны и не скрывал ее. «Он сочувствует данной организации, видел, как они героически обороняли город Мариуполь», — пересказала слова Самойлова судья Галина Стрельцова.

Юрия Самойлова задержали в метро утром 17 марта, когда тот ехал на работу.

Источник: Черемушкинский районный суд Москвы

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