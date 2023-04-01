Худрук театра в Улан-Удэ, где актер на днях вскрыл вены на сцене, пытается с полицией выгнать группу других артистов — так как они «устраивают либеральные штучки»

Художественный руководитель Государственного русского драматического театра в Улан-Удэ Вячеслав Дьяченко вызвал полицию, чтобы вывести группу актеров из здания учреждения. Об этом сообщают телеграм-каналы «Весь Улан-Удэ» и «Люди Байкала».

Вечером 1 апреля в театре имени Бестужева должна состояться премьера спектакля «Живой товар», в котором задействованы в том числе актеры из Москвы. Худрук Дьяченко запретил артистам, не участвующим в постановке, в это время находиться на территории учреждения, чтобы «не портить настроение» столичным актерам.

Некоторым сотрудникам театра — Владимиру Барташевичу, Аюру Доржиеву и Артуру Шувалову, который на днях порезал вены на сцене — вообще запретили когда-либо появляться в учреждении, пишет канал «Люди Байкала».

На ролике, которое опубликовали каналы, видно, как силовики пытаются вывести актеров из гримерки. Актриса Светлана Полянская — супруга Шувалова, который порезал вены, — говорит художественному руководителю: «Вы позорище, устроили тут цирк».

Дьяченко на это отвечает: «Цирк устроил ваш муж — на всю страну». Худрук добавляет, что актеры устроили в театре «либеральные штучки».

29 марта актер Артур Шувалов вскрыл вены на сцене после спектакля. Перед этим он заявил, что на него давно оказывали давление и вынуждали уволиться. «Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова (директор театра) — эти люди виноваты в моей смерти», — сказал актер. После произошедшего его доставили в больницу, Шувалов выжил.

Источники: «Весь Улан-Удэ», «Люди Байкала»

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