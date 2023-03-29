В Улан-Удэ актер вскрыл вены на сцене театра — из-за давления Z-руководства

Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов вскрыл вены на сцене после спектакля. Он заявил, что его в течение года вынуждали уволиться. Мужчина выжил и сейчас находится в больнице, сообщает «Сибирь.Реалии».

По данным издания, Шувалов и другие актеры требовали вернуть художественного руководителя театра Сергея Левицкого, которого в 2022-м уволили за антивоенную позицию. В течение года сотрудники учреждения снимали с фасада здания театра Z-плакаты и писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко, однако это не помогло.

Недавно из театра уволили супругу Шувалова — актрису Светлану Полянскую.

«Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил и больше нет выбора. … Я устал. … Я хочу сказать всего одно: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова (директор театра) — эти люди виноваты в моей смерти», — сказал Артур Шувалов со сцены и порезал вены канцелярским ножом.

Как пишет «Сибирь.Реалии», зрители сначала подумали, что это часть постановки, однако потом увидели кровь.

Единственный спектакль, который шел в этот день в Русском драматическом театре — «Театр. Изнанка». «Это авторский спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает», — говорится в описании постановки на сайте учреждения.

По данным «Сибирь.Реалии», Шувалов болеет раком. Вместе с женой он воспитывает маленького ребенка. Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» пишет, что у пары трое детей.

В правительстве Бурятии заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Источник: «Сибирь.Реалии», «Весь Улан-Удэ», Русский драматический театр

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