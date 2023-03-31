«Это будет согласованное ломание девочки об колено»: адвокат Алексея Москалева раскритиковал идею передать его дочь Машу матери, с которой та не общалась семь лет

Адвокат Владимир Билиенко, который представляет интересы Алексея Москалева, заявил, что его дочь Марию — вопреки ее собственным интересам — хотят передать матери по инициативе администрации города Ефремова.

Он напомнил, что изначально администрация обратилась в суд с иском об ограничении прав обоих родителей Маши Москалевой. Однако недавно они «внезапно» поехали в гости к матери девочки, чтобы проверить ее жилищные условия, и остались ими довольны.

«Фактически администрация города Ефремова переобулась на лету», — написал адвокат. «Уже все, наверное, пришли к выводу о том, что разлучение Маши с отцом является фактически преступлением — пусть нигде и не регламентированным, но тем не менее. Нашли отцу, любящему и любимому, папа-заменителя в виде мамы, которая семь лет не интересовалась девочкой и не встречалась с ней», — сказал Билиенко.

По его словам, нынешняя инициатива матери «явно имеет признаки заказухи» со стороны администрации города. «Да, мы разлучаем девочку с папой, но мы же ей возвращаем маму. Но это не равноценная замена», — отметил адвокат.

Билиенко также обратил внимание на обещание матери поговорить с Машей по поводу ее антивоенной позиции. «Это будет согласованное ломание девочки об колено», — сказал он.

Кроме того, по мнению защитника, ребенку будет сложно адаптироваться к сельской обстановке после жизни в городе.

Адвокат назвал идею отдать Машу семье ее матери «преступлением против самой девочки» и заявил, что «заказуха» не преследует интересы Москалевой.

Последний месяц ребенок находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове. Ее отца Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии за «дискредитацию» российской армии в постах в «Одноклассниках». Перед оглашением приговора мужчина сбежал, однако 30 марта его задержали в Минске.

Источник: Владимир Билиенко

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