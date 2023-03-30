Мать Маши Москалевой рассказала, что хочет забрать ее из приюта и объяснила, почему оставила дочь раньше

Ольга Ситчихина, мама Маши Москалевой, живет с мужем и 17-летней дочерью в Тамбовской области. Ситчихина сообщила журналистам «7x7», что хочет забрать дочь из приюта. По ее словам, девочка отказывалась ехать к ней, пока Алексей Москалев был под арестом, но сейчас просит забрать ее.

Ситчихина работает в охране и ездит на заработки в Москву, но планирует отказаться от вахтовой работы и «сидеть дома», работать, по ее словам, будут муж и брат. «У меня большой огород: знаю, что зимой будут закрутки, мясо. В деревне у нас как таковой работы нет, а город от нас в 25 км. Автобусы ходят через день, поэтому в городе я не могу работу найти», — рассказала Ситчихина журналистам.

Органы опеки и тамбовские чиновники уже осмотрели жилищно-бытовые условия Ольги Ситчихиной. По ее словам, им и директору приюта понравился дом семьи.

Ситчихина сообщила, что ей поступали угрозы и обвинения из-за того, что она оставила ребенка. По ее словам, Маша жила с отцом со второго класса, потому что Москалев выгнал ее из квартиры и запретил общаться с дочерью. Старшую дочь от другого брака она смогла «выкрасть» из школы.

«У него характер очень жесткий. Он не бил, ничего, но такие слова говорил, что лучше бы вдарил, без ножа резал. Машу он никогда не обижал: она у него царь и бог», — рассказывает Ситчихина. Также она утверждает, что Москалев не давал ей общаться с дочерью, но они переписывались во «ВКонтакте». Последний раз она видела дочь когда та была во втором классе.

Журналистов «7х7» Ситчихина заверила, что не будет запрещать Маше Москалевой видеться с отцом. Она готова возить дочь на свидания, если его отправят в колонию. Ситчихина знает, что ребенок переживает за отца, и хочет, чтобы с ней поработали психологи. Также она не против, чтобы дочь жила с Москалевым после его освобождения.

При этом женщина сказала, что «не понимает», чему Москалев «учил» их дочь. Она считает, что «отобьет ее политику, антипропаганду и рисунки».

6 апреля Ольга Ситчихина планирует присутствовать по видеосвязи на суде по ограничению Алексея Москалева в родительских правах.

«Я буду по видеосвязи разговаривать с судьей, чтобы все знали, что я существую, общаюсь с дочерью и хочу ее забрать. А то тут говорят опекунство, хотят взять…Никакого опекунства! Я просто не позволю, чтобы чужой человек воспитывал мою дочь! Я ее не брошу!», — заявила Ситчихина.

Сейчас Маша Москалева находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове. Ее отца Алексея 30 марта задержала полиция в Минске по запросу российской полиции. Туда он сбежал из-под домашнего ареста перед вынесением приговора по делу о «дискредитации армии», за которое ему назначили два года колонии.

Источник: «7х7»

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