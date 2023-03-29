«Ваши личности не являются большим секретом». Вице-премьер Украины Верещук обратилась к россиянам, усыновившим вывезенных украинских детей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала российских граждан не усыновлять детей из Украины, а должностных лиц — вернуть украинских детей домой.

В своем обращении Верещук напомнила, что вывоз детей в Россию и передача их на усыновление российским гражданам — это «незаконно и подло».

«Ваши личности не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Катерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им дозволено усыновлять украденных из Украины сирот», — написала Верещук.

Она заявила, что россиянам, усыновившем украинских детей, «рано или поздно придется отвечать» так же, как и «причастным российским чиновникам».

Источник: Ирина Верещук

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