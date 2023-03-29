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Российские силы заняли примерно две трети Бахмута — ISW

09:04 • 29.03.2023

По данным Института изучения войны, ЧВК Вагнера, вероятно, продвигаются к центру Бахмута и уже захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере города. 

В ежедневной сводке ISW говорится, что украинская пехота ведет перестрелку с российскими войсками возле Дворца культуры и центрального рынка Бахмута. 

ЧВК «Вагнер», вероятно, работает над консолидацией успехов в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться в центр города и расширить свою зону контроля на западный Бахмут», – говорится в отчете ISW.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил 28 марта, что в районе Бахмута произошло 19 боевых столкновений, из них 14 непосредственно в самом городе. 

Владимир Зеленский заявил, что победу в Бахмуте Россия «продаст» своим партнерам. «Если Бахмут будет захвачен российскими войсками, Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану», — заявил он. По его мнению, любое поражение может снизить темп сопротивления Украины, потому что война «состоит из кусочков побед». 

Бои за Бахмут начались летом прошлого года. Ранее CNN со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что Российские потери под Бахмутом в пять раз превышают украинские. 

Источник: ISW, Associated Press

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