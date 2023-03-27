«Я же не враг сам себе». Суд оставил отца-одиночку Алексея Москалева под домашним арестом. Обвинение требовало отправить его в СИЗО

Ефремовский межрайонный суд в Тульской области оставил без изменения решение о домашнем аресте отца-одиночки Алексея Москалева. Обвинение требовало отправить его в СИЗО, потому что его электронный браслет не передавал сигнал почти час.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Тульской области Толстов объяснил требование отправить Москалева в СИЗО тем, что ночью 15 марта работа электронного браслета Москалева была нарушена меньше чем на час. Прокурор Олег Тимаков поддержал решение об отправке Москалева в СИЗО, так как домашний арест «неоднократно нарушался», хотя судья зачитал ровно одно нарушение.

«Я же не враг сам себе. У меня даже в мыслях не было покидать квартиру. Я чисто физически не мог этого сделать. Я мог только в телевизор смотреть и в окно поглядывать, там стояли: машина ППС, машина ДПС и группа быстрого реагирования… У меня даже в мыслях этого не было, я знал, чем это может для меня закончиться», — сказал Москалев.

На суде Москалев поделился, что уже при установке электронного браслета в квартире сотрудники проверяли сигнал во всех комнатах. «Когда я зашел в спальню, оборудование не срабатывало, поэтому предложили спать в зале», — объясняет он. Помимо спальни сигнал плохо передавался и в туалете.

Когда из-за неработающего браслета к Москалеву пришли инспекторы, они сказали: «Не вы первый, не вы последний, бывает».

В суде собрались около 30 слушателей, среди которых было четыре человека в форме цвета хаки. Пришедшие «неравнодушные граждане», среди которых есть «ветераны боевых действий» с медалями на груди, пояснили журналистам, что увидели информацию о заседании в социальных сетях и решили поддержать сторону обвинения. «Медиазона» пишет, что слушатели — как пожилые, так и молодые — говорили с журналистами заученными фразами и утверждали, что пришли не от какого-либо объединения, а самостоятельно.

По словам местного муниципального депутата Ольги Подольской, также пришедшей в суд, из-за этих слушателей на заседание не удалось попасть тем, кто хотел поддержать Москалева. По ее словам, они пришли «специально, чтобы присутствовать и давить на Алексея». Когда судья Маликов спросил у Москалева, согласен ли он с обвинением, и получил отрицательный ответ, пожилая женщина в зале сказала: «Не согласен он, а».

Москалев обвиняется в повторной «дискредитации» армии. Уголовное дело против него возбудили 27 декабря 2022 года, поводом стала публикация на странице Москалева в Одноклассниках, размещенная 29 июля 2022 года.

Его дочь, шестиклассницу Машу Москалеву, нарисовавшую на уроке антивоенный рисунок в апреле 2022 года, до сих пор удерживают в приюте.

Источник: «Медиазона», SOTA, «Мягкая сила»

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