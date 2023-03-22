Семье экоактивиста Аршака Макичяна запретили въезд в Россию на 50 лет

Отцу и братьям экологического активиста Аршака Макичяна запретили въезжать в Россию в ближайшие 50 лет. Об этом сам активист сообщил у себя в инстаграме. Ранее Аршака, двух его братьев и отца лишили российского гражданства, хотя другого ни у одного из них нет.

«Это пожизненный запрет, даже для моего 25-летнего брата, который родился в Москве, окончил Московскую консерваторию и женат на гражданке РФ», — написал Аршак Макичян.

В ФСБ указали, что 50-летний запрет на въезд для семьи необходим «по причинам обеспечения обороноспособности и государственной безопасности».

Юрист Максим Оленичев, сотрудничающий с «Первым отделом», назвал такую меру необоснованной. «ФСБ приняло решение произвольно и в нарушение международных обязательств России в этой области», — сказал он.

Экоактивиста Аршака Макичяна, двух его братьев и отца лишили российского гражданства в октябре 2022 года. 1 февраля в Московском областном суде рассматривали апелляцию по этому делу — Макичяны ее проиграли. В этот же день семью заставили покинуть Россию.

Формальным поводом лишения гражданства стало то, что отец экоактивиста — Артур Фрунзикович — якобы незаконно получил российский паспорт в начале нулевых.

Сам Аршак Макичян связал произошедшее со своей активистской деятельностью. Живя в Москве, он регулярно проводил пикеты с экологическими лозунгами, а также выступал против войны в Украине. После 24 февраля 2022 года он покинул Россию.



Источник: Аршак Макичян, «Первый отдел»

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