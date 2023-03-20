Суд заочно арестовал, а МВД объявило в розыск фигурантку «антивоенного дела» Олесю Кривцову. Она была под домашним арестом, но потом уехала из России

Приморский районный суд Архангельской области заочно арестовал 20-летнюю студентку Олесю Кривцову, которую обвиняют в «дискредитации» армии и «оправдании терроризма». Об этом сообщает издание SOTA со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Утром 20 марта девушку также объявили в федеральный розыск.

Сейчас Олеся Кривцова находится в Литве. 15 марта в ее телеграм-канале появилось видео, на котором она снимает с ноги браслет отслеживания.

20-летнюю жительницу Архангельска начали преследовать в прошлом году. Уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) на Кривцову завели из-за ее репоста во Вконтакте. Статью о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) девушке вменили из-за сторис в инстаграме о взрыве на Крымском мосту. 26 декабря 2022 в ее квартире прошел обыск, после чего Кривцову отправили под домашний арест.

После отъезда девушки из России следователь начал угрожать ее родственникам. Мама студентки Наталья рассказала СМИ, что силовики провели обыск в квартире бабушки мужа Олеси, а теперь угрожают провести следственные действия в доме ее отца. Кроме того, в переписке с Натальей следователь рекомендовал женщине «подумать о младшей дочери», которой всего восемь лет.

В переписке с самой Олесей Кривцовой следователь СК Руслан Мелехов просил студентку вернуть электронный браслет или заплатить за него.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Кривцову политической заключенной.

Источники: SOTA (2), The Barents Observer

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