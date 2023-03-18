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Жителя Кемерова обвинили в оправдании терроризма из-за комментариев с одобрением подрыва Крымского моста и пожеланием смерти Путину 

14:11 • 18.03.2023

Следственный комитет возбудил дело об оправдании терроризма против 37-летнего жителя Кемерова Максима Смышляева. Поводом стали его одобрительные комментарии в интернете о взрыве на Крымском мосту и пожелание смерти Владимиру Путину, пишет «ОВД-Инфо». 

По версии следствия, Смышляев якобы публиковал эти комментарии, находясь сначала в Мексике, а затем в США. 

«За несколько дней до размещения первой противозаконной публикации кемеровчанин покинул Россию и все преступления совершил уже дистанционно», — пишет издание Sibru. 

Максимальное наказание по статье об оправдании терроризма — семь лет лишения свободы. 

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На следующий день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Путину, что за этим стоят спецслужбы Украины. СК возбудил дело по статье о совершении теракта, в рамках которого арестовали восемь человек.

После этого в России возбудили несколько дел об оправдании терроризма против тех, кто комментировал взрыв на Крымском мосту в соцсетях. Например, оправданием терроризма сочли сториз об этом в инстаграме Олеси Кривцовой. Что именно там было написано, «Холоду» неизвестно.

Источники: «ОВД-Инфо», SibRu, «ВЧК-ОГПУ»

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