Жителя Кемерова обвинили в оправдании терроризма из-за комментариев с одобрением подрыва Крымского моста и пожеланием смерти Путину 

Следственный комитет возбудил дело об оправдании терроризма против 37-летнего жителя Кемерова Максима Смышляева. Поводом стали его одобрительные комментарии в интернете о взрыве на Крымском мосту и пожелание смерти Владимиру Путину, пишет «ОВД-Инфо».

По версии следствия, Смышляев якобы публиковал эти комментарии, находясь сначала в Мексике, а затем в США.

«За несколько дней до размещения первой противозаконной публикации кемеровчанин покинул Россию и все преступления совершил уже дистанционно», — пишет издание Sibru.

Максимальное наказание по статье об оправдании терроризма — семь лет лишения свободы.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На следующий день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Путину, что за этим стоят спецслужбы Украины. СК возбудил дело по статье о совершении теракта, в рамках которого арестовали восемь человек.

После этого в России возбудили несколько дел об оправдании терроризма против тех, кто комментировал взрыв на Крымском мосту в соцсетях. Например, оправданием терроризма сочли сториз об этом в инстаграме Олеси Кривцовой. Что именно там было написано, «Холоду» неизвестно.

Источники: «ОВД-Инфо», SibRu, «ВЧК-ОГПУ»

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