Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за пост во «ВКонтакте». Бывший мэр Екатеринбурга утверждает, что никогда не регистрировался в этой соцсети 

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о демонстрации «экстремистской» символики. Причина — пост в группе во «ВКонтакте», которая называется «Евгений Ройзман». Сам политик утверждает, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.

«У меня нет аккаунта во “ВКонтакте”, я туда ни разу в жизни не заходил. Просто никогда не заходил и я не имею к этому отношения. Если бы я это сделал, то я бы отстаивал свою позицию, но я этого просто не делал и поэтому мне не о чем даже говорить», — сказал Ройзман во время заседания.

Как сообщает издание E1.ru, ролик «За что Путин сажает Навального?», из-за которого арестовали Ройзмана, обнаружили полицейские, а правонарушением является то, что в нем на четыре секунды появляется символика ФБК, который в российские власти признали экстремистской организацией.

После того, как стало известно, что Ройзмана задержали из-за чужого поста в группе с его именем, телеграм-канал «Евгений Ройзман» сменил название на «канал сторонников Евгения Ройзмана».

Источник: E1.ru, It's My City

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