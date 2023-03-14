Госдума приняла законопроект о запрете «дискредитации» участников войны в Украине. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект «о запрете дискредитации и клеветы» в отношении участников войны в Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки коснутся уголовных и административных статей о «дискредитации» российской армии и распространении «фейков» о ней. Согласно законопроекту, аналогичная ответственность теперь будет предусмотрена за «дискредитацию» и «распространение заведомо ложной информации» о «добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы».

В ряде случаев увеличатся сроки тюремного заключения. Так, наказание по ч.1 ст. 207.3 (распространение «фейков» об армии) и ч.1 ст. 280.3 («дискредитация» армии) УК увеличивается с трех до пяти лет. По ч. 2 ст. 280.3 УК (повторная «дискредитация», повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы.

Максимальный срок лишения свободы по этой статье составит до 15 лет лишения свободы, а максимальный штраф — до 5 миллионов рублей.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы.Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», — прокомментировал принятие поправок в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В конце января основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин просил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в уголовный кодекс ответственность за «дискредитацию» и «фейки» об участниках боевых действий, добровольцах, а также бывших осужденных.

Просьбе Пригожина предшествовал ряд публикаций в СМИ, в которых рассказывалось о людях, осужденных за тяжкие преступления и вышедших на свободу, благодаря участию в войне в составе ЧВК Вагнера.

В частности, широко разошлась история о риэлторе из Санкт-Петербурга Александре Тютине, который был приговорен к 23 годам колонии за организацию убийства семьи с двумя детьми. Проведя полгода на фронте он освободился на 19 лет раньше срока.

Источники: Госдума, Вячеслав Володин

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