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Расстрелянный после фразы «Слава Украине» боец ВСУ был гражданином Молдовы

17:20 • 13.03.2023

Солдат Вооруженных сил Украины Александр Мациевский, который был расстрелян после того как произнес фразу «Слава Украине», был гражданином Молдовы. Об этом сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции страны.

«После подтверждения украинской стороной того факта, что украинским солдатом, казненным российскими военнослужащими, является Александр Мациевский, МИДЕИ резко осуждает убийство гражданина Молдовы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Мациевского и солидарны с украинским народом», — говорится в заявлении ведомства. 

Расстрел военнослужащего сотрудники министерства назвали военным преступлением и грубым нарушением международных гуманитарных законов.

Видео, на котором, предположительно, российские солдаты казнят украинского военнопленного, появилось в украинских и российских телеграм-каналах 6 марта. На ролике видно, как мужчина стоит в неглубоком окопе и курит. Потом он произносит фразу: «Слава Украине». После этого его расстреливают.

Мужчиной оказался боец 163 батальона территориальной обороны города Нежина Александр Мациевский. Его тело в киевском морге опознала его мать. 


Источник: Министерство иностранных дел и европейский интеграции Молдовы

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