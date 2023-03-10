Лингвисты вновь не нашли нарушений в твите депутата Хельги Пироговой, которую судят за «фейки» про российскую армию. Следователь все равно назначила новую экспертизу

Лингвисты в очередной раз не обнаружили в твите депутата из Новосибирска Хельги Пироговой оценочных суждений о российской армии. Тем не менее, следствие назначило еще одну лингвистическую экспертизу по этому делу, написала Пирогова на своей странице в фейсбуке.

«У меня по одному делу получается шесть экспертиз. Если не в России, то в Новосибирске я точно лидер по их количеству в деле о дискредитации. … И мне даже жаль немного свою следовательницу, тебе дважды доказывали, а тебе все равно приходится работать клоуном, назначать и назначать новые экспертизы, потому что кому-то сверху очень этого хочется. Обидно должно быть», — сказала депутат.

Хельгу Пирогову обвиняют по статье о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Летом 2022 года она опубликовала твит о похоронах российских солдат, в котором написала: «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали».

Сначала на девушку составили протокол по административной статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Однако потом это дело прокомментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил проверить твит по уголовной статье о «фейках». В течение часа в отношении Пироговой начали уже уголовное преследование. Вскоре в деле появился еще один эпизод: о ее высказываниях про этот процесс в интервью «Дождю».

После начала уголовного преследования девушка уехала из России. Ее объявили сначала в федеральный, а затем в межгосударственный розыск, и провели обыски по четырем адресам, связанных с Пироговой и ее родственниками.



Источник: Хельга Пирогова

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