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Альфа-банк подтвердил, что готовится к сделке по продаже долей Фридмана и Авена

13:48 • 10.03.2023

В Альфа-банке подтвердили подготовку сделки по продаже долей основателей кредитной организации Михаила Фридмана и Петра Авена. В банке также отметили, что рассчитывают провести ее без дополнительного одобрения зарубежных регуляторов, пишет РБК. 

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», — сказал представитель Альфа-банка.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Фридман и Авен обсуждают продажу своих долей бизнес-партнеру и владельцу 41% акций кредитной организации Андрею Косогову. По данным газеты, сумма сделки может составить 2,3 миллиарда долларов. 

Михаил Фридман и Петр Авен вместе владеют 45% акций Альфа-банка. Они попали в десятый санкционный список Евросоюза и Великобритании, но пока избегают санкций со стороны США. При этом Альфа-банк занесен в черный список американского Минфина. 

На этой неделе бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал письмо, которое было адресовано главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, с просьбой снять санкции с Фридмана и Авена. Под ним свои подписи поставили российские оппозиционные общественные деятели, среди которых была и подпись соратника Алексея Навального Леонида Волкова. 

Позже Волков признал, что тайно от ФБК просил европейские власти снять санкции с Фридмана и Авена. Он извинился и заявил о приостановке своей работы в качестве председателя правления международного фонда борьбы с коррупцией. 

Источники: РБК, Financial Times

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