FT: Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке, чтобы с них сняли западные санкции. Сумма сделки может составить 2,3 миллиарда долларов

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен договорились продать свои доли в Альфа-банке деловому партнеру, основному акционеру организации Андрею Косогову за 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, продажа акций кредитной организации должна состояться этой весной. Сделку должны одобрить российские регуляторы, в том числе Центробанк и налоговая. Также для ее совершения может понадобиться одобрение санкционных органов ЕС и США.

Андрей Косогов подтвердил Financial Times, что сделка была согласована, но других комментариев давать не стал. Фридман и Авен отказались общаться с журналистами.

Михаил Фридман и Петр Авен владеют 45% Альфа-банка. Они попали в десятый санкционный список Евросоюза и Великобритании, но пока избегают санкций со стороны США. При этом Альфа-банк занесен в черный список американского Минфина.

Андрей Косогов – бывший глава инвестиционного подразделения Альфа-банка. Он владеет 41% акций кредитной организации. Ранее свои доли в компании ему передали Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Накануне бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал письмо, адресованное главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, с просьбой снять санкции с Фридмана и Авена. Под письмом стояла подпись в том числе Леонида Волкова — оппозиционного политика и соратника Алексея Навального.

После публикации письма Волков заявил о приостановке своей работы в качестве председателя правления международного фонда борьбы с коррупцией. Он попросил прощения у коллег из ФБК, у Навального и у своих сторонников.



Источник: Financial Times

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