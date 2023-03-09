«Это было большой политической ошибкой». Леонид Волков признал, что тайно от соратников просил европейские власти снять санкции с Фридмана и Авена 

Леонид Волков опубликовал свое письмо главе Европейской дипломатии Жозепу Боррелю от октября прошлого года, в котором он, в частности, предлагает вывести из-под санкций ЕС основного акционера «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена.

«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — написал Волков.

По его словам, он ошибся в оценке ситуации и не предвидел реальных последствий такого решения.

«У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся», — пояснил Волков.

Он попросил прощения у своих коллег по ФБК, Алексея Навального и его сторонников и заявил, что «принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International».

«Больно видеть, как вся эта история используется друзьями Путина всех мастей для того, чтобы пытаться оттоптаться на Навальном, который более двух лет незаконно находится в тюрьме, в пыточных условиях», — добавил он.

7 марта бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал скриншот подписей российский оппозиционных общественных деятелей, среди которых была и подпись Волкова. По словам Венедиктова, эти подписи были поставлены под письмом, адресованным Жозеппу Боррелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер-Ляйен, с просьбой вывести из-под европейских санкций Фридмана и Авена.

После этого Волков заявил, что этого письма «не подписывал», а его «подпись туда вфотошоплена». После своего признания Волков еще раз заявил, что не подписывал коллективного письма, которое опубликовал Венедиктов.

«Что касается февральского коллективного письма: повторю, что я не давал согласие на использование в нем своей подписи. Я был согласен подписать стейтмент для суда по санкциям в личном качестве (опять же, для создания прецедента), но не более того», — написал Волков в твиттере.

Источник: Леонид Волков (2), Алексей Венедиктов

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