ФСБ добивается внесения Aviasales в реестр «организаторов распространения информации», чтобы получить доступ к данным клиентов сервиса

Федеральная служба безопасности хочет получить доступ к данным крупнейшего российского поисковика авиабилетов Aviasales, однако пока не может этого сделать, пишет «Медуза».

Журналисты издания получили доступ к утечке из «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), «дочки» Роскомнадзора. Серверы предприятия в ноябре 2022 года взломала белорусская хакерская группировка «Киберпартизаны». Благодаря этой утечке стало известно о существовании мессенджера для силовиков, о списке ругательств, которыми нельзя называть Владимира Путина, и о попытках РКН контролировать поисковую выдачу «Яндекса».

В утекших документах «Медуза» обнаружила, кроме прочего, переписку сотрудников РКН и ФСБ об Aviasales. Спецслужба просила, чтобы регулятор признал сервис по поиску билетов «организатором распространения информации». Эта категория российских компаний обязана хранить свои данные в России и передавать их спецслужбам. Если сервис отказывается это делать, его сайт или приложение могут заблокировать.

Роскомнадзор пока не присвоил Aviasales такой статус, однако по результатам похожих запросов от ФСБ ведомство принимало положительные решения, отмечает «Медуза».

Если сервис по поиску авиабилетов все-таки признают «организатором распространения информации», он должен будет передать ФСБ данные и о своих клиентах в России, и о клиентах за пределами страны, если они каким-то образом были связаны с Россией. «ФСБ может попытаться отследить авиаперелеты россиян, уехавших из страны, если они продолжают находить билеты через Aviasales», – пишет издание.

С помощью сервиса можно искать билеты, не создавая личный профиль. Тогда Aviasales будет известна только обезличенная информация: маршрут, дата поездки, класс обслуживания, а также количество пассажиров, возраст детей и IP-адрес клиента. Сам билет человек покупает на сайте авиакомпании, поэтому у площадки может не быть ни имени пассажира, ни номера его карты.

Однако те, кто заводит на сервисе личный профиль, могут внести туда свои паспортные данные. Тогда компания будет знать, какие покупки совершил определенный человек.

В августе 2022 в РКН выразили сомнение, что сервис по поиску авиабилетов можно признать «организатором распространения информации». Однако в ФСБ на этом настаивают.

Источник: «Медуза»

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