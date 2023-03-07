ЕС ввел санкции против российских полицейских, пытавших антивоенных активисток, и военных, которые «используют сексуализированное насилие в качестве орудия войны»

Евросоюз в преддверии Международного женского дня ввел санкции за нарушение прав женщин против силовиков из России, Ирана, Сирии, Афганистана, Мьянмы и Южного Судана. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В список включили три организации и девять физических лиц, в том числе четырех россиян. Двое из них — полицейские Александр Федоринов и Иван Рябов, которых активистки, задержанные на антивоенной акции 6 марта 2022 года, обвинили в пытках.

Тогда из центра Москвы 22-летнюю Марину, 19-летнюю Настю и 26-летнюю Александру доставили в ОВД «Братеево». Там их по очереди допрашивал человек в маске. Во время допросов он издевался над девушками, оскорблял их, бил и угрожал пистолетом.

Позже пострадавшим удалось установить личность пытавшего их силовика. Им оказался оперативник Иван Рябов. Причастным к этим пыткам также считают полковника Алексея Федоринова, который на тот момент исполнял обязанности начальника ОВД.

Еще двое россиян, которые попали в санкционный список ЕС, — военные. Это командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин. Их подозревают к причастности к случаям сексуализированного насилия со стороны российских военнослужащих в отношении украинского населения.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что российские вооруженные силы используют сексуализирированное насилие против женщин и детей в Украине в качестве орудия войны. Эти действия представляют собой военные преступления, и виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказано в заявлении Еврокомиссии.

Тем, кто попал в санкционный список, будет запрещен въезд в ЕС, а также там заморозят их финансовые активы, если таковые найдутся.

Источник: Европейская комиссия

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.