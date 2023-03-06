В Москве по обвинению в госизмене арестовали женщину, которая донатила ВСУ, а в Туле арестованному за повторную «дискредитацию» армии мужчине не возвращают дочь. Главные новости минувших выходных

В России впервые предъявлено обвинение в госизмене за донаты ВСУ

В Москве при попытке покинуть страну сотрудники ФСБ задержали женщину, чье имя не называется. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Поводом стали донаты, которые женщина переводила украинской армии. Лефортовский суд столицы отправил женщину под арест на два месяца.

Сотрудники правозащитной организации «Первый отдел», оказывающей юридическую помощь гражданам, подчеркивают, что это дело стало первым случаем, когда человека обвиняют в госизмене из-за пожертвований.

Между тем, российская прокуратура еще в феврале 2022 года предупреждала, что будет квалифицировать как госизмену любые денежные переводы в пользу украинских структур.

Теперь арестованной женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

Отправленному под домашний арест противнику войны из Тулы не возвращают дочь

Житель Тулы Алексей Москалев, в одиночку воспитывающий дочь, стал фигурантом уголовного дела о повторной «дискредитации» армии.

Весной прошлого года он уже оказывался в поле зрения силовиков из-за антивоенного рисунка, который нарисовала в школе его дочь, учащаяся в шестом классе.

Первого марта Москалева задержали и отправили в изолятор, а его дочь сотрудники органов социальной опеки забрали в приют. Позже суд избрал в качестве меры пресечения для обвиняемого домашний арест, а следствие выпустило постановление, по которому дочь должна была вернуться из приюта к отцу.

В субботу Маша Москалева должна была уже быть дома, но этого не произошло. В воскресенье тоже. Адвокат Москалева Владимир Билиенко сначала объяснял задержку соблюдением необходимых формальностей. Однако позже заявил, что происходит «какое-то самоуправство».

Органы опеки отказались вернуть дочь к отцу. При этом находящийся под домашним арестом Алексей Москалев не может самостоятельно даже купить продуктов, так как суд запретил ему общаться с посторонними людьми.

К понедельнику стало известно, что тульская комиссия по делам несовершеннолетних подала в суд иск об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Его дочь Маша по-прежнему находится в приюте.

В Запорожье завершились спасательные работы на месте жилого дома, разрушенного российской ракетой

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, погибли 13 человек, в том числе маленький ребенок. Спасти из-под завалов удалось по меньшей мере 11 человек.

Очередной ракетный удар по Запорожью российские военные нанесли в ночь на второе марта. Одна из ракет попала в жилую пятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов дома.

В Москве семьям мобилизованных раздадут продуктовые наборы

Госучреждение правительства Москвы «Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства Восточного административного округа» объявило конкурсы на поставку продовольственных наборов для членов общественных организаций и семей мобилизованных.

В требованиях для «продовольственных наборов» говорится, что они должны включать в себя 300 граммов ветчины, 200 граммов форели в вакууме, 200 граммов шоколадных конфет, 100 граммов черного чая, 180 граммов твердого сыра 45% жирности и 95 граммов молотого кофе.

Предполагается также создание отдельных «подарочных чайных наборов со сладостями». В них помимо чая и кофе войдет торт «медовик», а также ванильный зефир в шоколаде и печенье.

Предполагается, что продуктовые наборы будут выдаваться по праздникам и в памятные дни.

На все это правительство Москвы выделит два миллиона рублей.

Против нескольких сотрудников правозащитного общества «Мемориал» возбудили дело по статье о реабилитации нацизма

Поводом якобы послужила оценка фигурантами действий СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает связанный с силовиками телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала...., а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации».

В отношении каких конкретно сотрудников возбуждено дело, не сообщается.

Позже представители «Мемориала» прокомментировали произошедшее. По их словам, им ничего неизвестно об уголовном деле и никаких соответствующих документов и извещений никто из них не получал.

«Что мы знаем точно — это что юрлицо того самого «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества ‘Мемориал’» было ликвидировано решением Верховного суда 28 февраля 2022 года — а 5 апреля того же года вычеркнуто из ЕГРЮЛ. Так что устанавливать сотрудников действительно непросто — их нет!» — заявили в «Мемориале».

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