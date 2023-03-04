Против нескольких сотрудников «Мемориала» возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

В отношении нескольких сотрудников правозащитного центра «Мемориал» возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК («реабилитация нацизма») — из-за оценки действий СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает связанный с силовиками телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала...., а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации».

В отношении каких конкретно сотрудников возбуждено дело, не сообщается.

Правозащитный центр «Мемориал» был внесен в реестр «иноагентов» в 2014 году, а «Международный Мемориал» — в 2016.

В 2021 прокуратура подала в суд иски о ликвидации обеих организаций. Поводом стали якобы многочисленные нарушения закона об «иностранных агентах».

28 декабря 2021 был ликвидирован «Международный Мемориал», 29 декабря – ПЦ «Мемориал». В 2022 году сайт правозащитного центра «Мемориал» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

Источник: «ВЧК-ОГПУ»

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