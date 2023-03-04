Глава «Русского добровольческого корпуса» заявил, что украинские власти согласовали атаку в Брянской области

Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин (также известный под фамилией Никитин) в интервью Financial Times заявил, что украинские власти знали об операции «диверсантов».

«Конечно, эта акция была согласована, иначе она не могла бы случиться. Как бы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем это не согласовал, я думаю, мы были бы просто уничтожены», — сказал Никитин.

Он добавил, что в операции участвовали 45 человек, включая членов «партизанской сети» на территории России.

По словам Никитина, цель акции заключалась в том, чтобы показать, как плохо охраняется граница с российской стороны. Кроме того, «Русский добровольческий корпус» хотел вдохновить россиян на сопротивление властям.

Российские власти заявили об атаке «украинских диверсантов» в Брянской области 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о гибели двух человек. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

В офисе президента Украины отрицали причастность к атаке под Брянском. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал сообщения об акции «классической провокацией» и заявил, что Украине это не нужно. «Сушаны — не стратегический объект, и мы туда не заходим», — сказал Подоляк.

В разговоре с журналистом Financial Times Денис Никитин сказал, что в ходе акции в одном из сел действительно произошла перестрелка, однако о жертвах ему ничего не известно.

Источник: FT

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