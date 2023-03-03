В Иркутске школьникам рассказали о несуществующей группировке ЧВК «Редан», а в Москве полиция вербует подростков, чтобы внедриться в нее

Как минимум в двух школах в Иркутске директора рассказали ученикам 6-11 классов о несуществующих группировках ЧВК «Редан» и «Антиредан» и предупредили об уголовной ответственности, в том числе за экстремизм. В то же время в Москве и Подмосковье в отделения полиции на беседы вызывают подростков, состоящих на профилактическом учете. Там силовики пытаются узнать у детей о месте и времени будущих встреч этих «организаций».

Как пишет Baza, ссылаясь на родителей, специальные занятия провели в 30-й и 45-й школах Иркутска. Там детей ознакомили со списком уголовных статей, по которым ответственность наступает с 14 лет. В конце занятий учеников заставили подписать бумагу, в которой им «рекомендуется» отписаться в соцсетях от пабликов, «имеющих признаки экстремистской направленности», и посещать торговые центры только вместе со взрослыми. Кроме того, подросткам рассказали о плохом влиянии окрашенных волос, татуировок и пирсинга на психику.

В других школах аналогичную информацию учителя рассылали по родительским чатам.

В то же время, как пишет «Осторожно, Москва», в Москве и Московской области полицейские начали приглашать на «беседы» подростков, состоящих на профилактическом учете. Там силовики пытаются получить у детей информацию о планирующихся встречах участников ЧВК «Редан» и их оппонентов, а затем отправляют на эти места дополнительные патрули.

Как утверждают силовики, благодаря этой работе им удалось предотвратить как минимум одну массовую драку в торговом центре в Коломне.

Источник: Baza, «Осторожно, Москва»

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