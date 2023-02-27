Умер политолог и политтехнолог Глеб Павловский

В ночь на 27 февраля после продолжительной болезни на 72-м году жизни скончался известный российский политолог и политтехнолог Глеб Павловский. Об этом в своем фейсбуке написал известный российский галерист Марат Гельман, а также газета «Ведомости», сославшаяся на друга покойного, заведующего кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ Симона Кордонского.

В России второй половины 90-х и нулевых Глеб Павловский был известен как учредитель ряда СМИ, глава Фонда эффективной политики и до конца 2011 года, как советник главы администрации российского президента.

В начале 2000-х Павловский работал над избирательной кампанией Владимира Путина. Начиная с 2012 года политические комментаторы относят политтехнолога к оппозиции.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Павловский открыто выступал против войны.

Источники: Марат Гельман, «Ведомости»

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