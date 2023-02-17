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На войне в Украине погибают все больше российских солдат. Это может говорить о начале российского наступления в Донбассе

22:47 • 17.02.2023

За последние две недели число подтвержденных потерь российской армии в Украине  в пять раз превысило обычные еженедельные цифры, выяснила «Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной». 

На протяжении всего 2022 года еженедельно сообщалось примерно о 250-300 погибших солдатах. В январе эти цифры удвоились. Большинство погибших за последние три месяца – это мобилизованные, добровольцы и заключенные. 

По оценке изданий, в ходе вторжения в Украину могли погибнуть 29500 российских солдат. Если добавить к этой оценке раненых и пропавших без вести, то общие безвозвратные потери российской армии могут составлять как минимум 133 тысячи человек. 

Из открытых источников издания узнали о гибели 1121 мобилизованного. 40% из них погибли с 1 января 2023 года. 

Источник: «Русская служба Би-би-си» 

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