На войне в Украине погибают все больше российских солдат. Это может говорить о начале российского наступления в Донбассе

За последние две недели число подтвержденных потерь российской армии в Украине в пять раз превысило обычные еженедельные цифры, выяснила «Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной».

На протяжении всего 2022 года еженедельно сообщалось примерно о 250-300 погибших солдатах. В январе эти цифры удвоились. Большинство погибших за последние три месяца – это мобилизованные, добровольцы и заключенные.

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По оценке изданий, в ходе вторжения в Украину могли погибнуть 29500 российских солдат. Если добавить к этой оценке раненых и пропавших без вести, то общие безвозвратные потери российской армии могут составлять как минимум 133 тысячи человек.

Из открытых источников издания узнали о гибели 1121 мобилизованного. 40% из них погибли с 1 января 2023 года.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

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