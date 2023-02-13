Журналисты установили более 1000 имен погибших в Украине мобилизованных россиян

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» смогли установить имена 1082 погибших мобилизованных россиян. Все они умерли за последние четыре месяца боев. Журналисты учитывали только те случаи, когда гибель была подтверждена публично и когда можно было установить статус воевавшего. Они отмечают, что реальные потери могут быть гораздо выше.

Журналисты узнали о 49 мобилизованных, которые не успели добраться до фронта и умерли на территории России — в воинских частях или в пунктах сбора. Причинами чаще всего становились проблемы со здоровьем или слишком поздно оказанная медпомощь.

По меньшей мере восемь человек умерли из-за проблем с сердцем, сообщают издания. Они приводят в пример 40-летнего Бориса Шаваева из Ингушетии, которому стало плохо во время построения на плацу. Медики позже установили, что у него оторвался тромб.

Еще один мобилизованный, 32-летний Евгений Дузь, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он находился в военной части и болел около месяца, однако за это время медицинскую помощь ему так и не оказали. В итоге мужчину все-таки доставили в больницу, но он умер в реанимации.

Восемь мобилизованных совершили самоубийства, выяснили журналисты. Однако, по их словам, на самом деле таких случаев может быть больше: военные часто не раскрывают причин смерти мобилизованных в пунктах подготовки.

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» сообщают, что мобилизованным не хватает обмундирования и помещений для проживания, поэтому они часто ночуют в палатках и из-за этого заболевают.

Больше всего мобилизованных при этом погибают в ходе артиллерийских обстрелов. Например, 1 января 2023 года, когда ракеты HIMARS попали в здание ПТУ в Макеевке (ДНР), погибли 109 российских военных, из них 107 были мобилизованы. Российское Минобороны при этом признало гибель 89 россиян при обстреле Макеевки. Упоминание о том, что они были мобилизованы, сначало было в сообщении ведомства, но потом исчезло.

24 октября прошлого года по меньшей мере 30 мобилизованных россиян погибли во время обстрела военной колонны в Новой Каховке (Херсонская область), сообщают журналисты.

31 октября 2022 погибли 18 мобилизованных из Челябинской и Свердловской областей. Обстоятельства их смерти журналистам неизвестны.

По данным «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», первые сообщения о гибели мобилизованных начали появляться в октябре прошлого года — менее чем через две недели после начала мобилизации. Это говорит о том, что перед отправкой на фронт первые мобилизованные проходили подготовку всего в течение трех-семи дней.

Многие мобилизованные, оказавшиеся на фронте в октябре-ноябре прошлого года, рассказывали, что их отправляли воевать без четких указаний. Когда начинался обстрел, люди оставляли позиции и разбегались. В итоге неслаженные подразделения распадались на группы, которые часто погибали или попадали в плен.

Мобилизованные, прибывшие на передовую в ноябре-декабре были более сплоченными, отмечают издания. Но возникла другая проблема: например, людей со специальностями «артиллерист» перебрасывали в пехоту. Военнослужащие снова оказывались неподготовленными.

Журналисты заметили рост ежедневных потерь российской армии с середины декабря. По их данным, с конца января этого года на войне в Украине погибает примерно по 700 человек каждую неделю. Это только те данные, которые доступны по открытым источникам.

Самые большие потери наблюдаются среди заключенных, которых завербовали в «ЧВК Вагнер». За прошедшие две недели число подтвержденных погибших среди них выросло в два раза.

Источники: «Русская служба Би-би-си», «Медиазона»

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