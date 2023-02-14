«Синтаксическая конструкция «Я влюбилась» на фоне демонстрации однополых отношений повторяется в видеоклипе 7 раз». «Медиазона» опубликовала анализ РКН на клипы «Кис-кис» и Клавы Коки

«Медиазона» опубликовала «экспресс-исследования» Роскомнадзора о клипах группы «Кис-кис» и Клавы Коки. В них говорится о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и положительном образе алкоголя. Эти документы оказались у журналистов благодаря взлому РКН.

На прошлой неделе сразу несколько российских СМИ выложили расследования, проведенные на базе утекшей информации из РКН. Благодаря этому удалось выяснить, какими словами нельзя называть Владимира Путина в интернете, в каком мессенджере переписываются силовики и как сотрудники РКН контролируют поисковую выдачу «Яндекса».

Теперь «Медиазона» обнаружила в переписках сотрудников ведомства «экспресс-исследования» эфира российских телеканалов — на предмет пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», порнографии, суицида и просто несоответствия возрастной маркировки.

Издание опубликовало два таких «экспресс-исследования»: на клип «Подруга» группы «Кис-Кис» и на клип «Пьяную домой» певицы Клавы Коки. Эксперты РКН признали первое видео — пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения, а второе — пропагандирующим распитие алкоголя. На оба видео обязали поставить маркировку «18+», при этом штраф или блокировка за этим не последовали.

Вот некоторые цитаты из «исследований».

«Поцелуй двух девушек, прикосновения к лицу, волосам, объятия». Клип группы «Кис-Кис» «Подруга»

Анализируя видеоряд представленного материала, отметим демонстрацию на протяжении всего клипа сцен, романтизирующих однополые отношения и создающих их положительный образ: заинтересованные нежные взгляды друг на друга, поцелуй двух девушек, прикосновения к лицу, волосам, объятия.

В данном материале создается установка на «нормальность» представителей категории лиц, предпочитающих однополые отношения традиционным, при этом такие отношения выступают в качестве атрибута обычной нормальной жизни молодежи, что подтверждается изобразительной составляющей (легкость интеграции однополой пары в молодежную среду, демонстрация принятия и позитивного отношения к девушкам на вечеринке), а также словами песни: «Подозрительный взгляд и приколы друзей / Надо мной с ней».

В подростковом возрасте происходит формирование системного мышления. Дети в 12-17 лет не всегда отделяют личность исполнителя от его художественного перевоплощения. Так срабатывает прием демонстрации себя, при котором степень доверия к известной личности равна степени ее популярности: он известный, популярный, значит ему можно доверять и, значит, модель его поведения (поведения его героя) выигрышная.

Немаловажно отметить наличие в материале психологического приема навязчивого повторения (речевой персеверации), который формирует у реципиента на первом этапе желание повторить слышимые слова в такт музыки. Далее происходит связь вербального компонента с внутренним наполнением. То есть речевая персеверация является результатом ассоциативной деятельности, частью сознания и не происходит случайно. Суть воздействия — постоянное, лишенное разнообразия повторение одного и того же тезиса, что снижает сознательность реципиента и позволяет интегрировать соответствующие тезисы в его психику. Именно многократное повторение припева позволяет хорошо запомнить песню, синхронизировать звучание поющих, настроить их на единую волну. Подчеркнем, что синтаксическая конструкция «Я влюбилась» на фоне демонстрации однополых отношений повторяется в видеоклипе 7 раз.

«Процесс употребления алкоголя подан в положительном ключе». Клип Клавы Коки «Пьяную домой»

Сюжетная линия видеоклипа построена вокруг активного употребления алкогольной продукции главной героиней. Также подчеркнем, что в материале фокус внимания направлен на демонстрацию ее неконтролируемого распущенного поведения (в состоянии алкогольного опьянения) и доступности, что подтверждается сценами употребления алкогольной продукции, эпизодом с танцем на столе и падением на руки окружающим столик мужчинам.

Анализируя видеоряд представленного материала, отметим демонстрацию символического расположения и выражения любви окружающих мужчин по отношению к женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения (посредством демонстрации макетов сердца, а также заинтересованных взглядов мужчин на героиню).

Отметим также, что в данном видеоклипе алкоголь выступает в качестве неотъемлемого атрибута «красивой» жизни, что подтверждается изобразительной составляющей (боа из денежных купюр, соответствующие интерьеры), а также словами песни: «Мой пароль — Апероль, / Smokey eyes, face-контроль, / Ты не жди меня, я буду поздно».

Дополнительно стоит отметить отсутствие в видеоклипе каких-либо указаний на опасность употребления названной продукции.

Источник: «Медиазона»

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