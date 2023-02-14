Группа Pussy Riot вслед за украинскими музыкантами отказалась выступать на фестивале в немецком Висбадене из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко

Группа Pussy Riot заявила, что не будет выступать на международном майском фестивале в Висбадене. Мероприятие регулярно проводится с 1869 года и в этот раз будет посвящено политическим заключенным во всем мире.

Причиной отказа, по словам участников группы, стало участие в фестивале российской оперной певицы Анны Нетребко и отказ украинских участников мероприятия выступать на одной сцене с российской исполнительницей.

Изначально в фестивале должны были принять участие музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко.

Однако они потребовали от организаторов мероприятия исключить из программы выступление Нетребко. Последняя должна была выйти на сцену дважды в спектакле по пьесе Джузеппе Верди «Набукко».

«Украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества со страной-агрессором, не будет участвовать в любых культурных мероприятиях вместе с каким-либо представителем российской культуры и не намерена быть частью мероприятий, пропагандирующих российскую культуру», — было сказано в письме министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Организаторы фестиваля ответили, что не могут исключить из программы выступление российской артистки. «Мы заняли четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима. Но это не может означать, что мы осуждаем весь российский народ и всю российскую культуру», — говорится в заявлении руководства Гессенского государственного театра.

В свою очередь, Pussy Riot опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили, что отказываются «затыкать дыру» в программе фестиваля и отменяют свое выступление в знак солидарности с украинскими артистами.

«Об участии в фестивале Нетребко нам никто не говорил. В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев. Мы, разумеется, в таких обстоятельствах отменяем концерт. Мы отказываемся от участия из солидарности с украинскими артистами», — говорится в заявлении Pussy Riot.

Известная российская оперная певица Анна Нетребко в свое время была доверенным лицом президента Владимира Путина и поддерживала аннексию Крыма в 2014 году. В то же время в марте 2022 года она опубликовала пост в фейсбуке, в котором осудила российское вторжение в Украину и напомнила, что не является членом какой-либо политической партии или человеком, близким к российскому руководству.

Источники: Русская служба Би-би-си

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.