Опубликовано новое видео внесудебной казни бывшего бойца ЧВК Вагнера

В ночь на понедельник телеграм-канал GREY ZONE, который считают связанным со структурами ЧВК Вагнера, опубликовал новое видео внесудебной казни бывшего бойца ЧВК.

Речь идет об уроженце Крыма Дмитрии Якущенко, который был осужден на 19 лет колонии за убийство. В местах лишения свободы он завербовался в ряды ЧВК Вагнера, а оказавшись на фронте уже через несколько дней сдался в плен украинским военным.

Видео, опубликованное GREY ZONE состоит из двух частей. Первая — фрагмент интервью, которое Якущенко дал в украинском плену. В нем он рассказывает, что изначально намеревался сдаться в плен, а также допускает освобождение Крыма от российской оккупации.

Во второй части видео Якущенко находится в помещении похожем на подвал. Его голова примотана прозрачным скотчем к стопке кирпичей. За его спиной видна фигура человека с кувалдой в руках.

Якущенко говорит, что потерял сознание, когда находился на улицах Днепра, а в себя пришел уже в подвале. После этого мужчину убивают несколькими ударами кувалды по голове.

Между тем, «Агентство» сообщает, что слова Якущенко о его похишении из Днепра не соответствуют действительности. На самом деле он вернулся в Россию в рамках обмена пленными 1 декабря минувшего года. Тогда вернувшийся из Украины Якущенко даже дал короткое интервью пропагандистскому телеканалу RT.

Опубликованное видео стало уже вторым роликом внесудебной расправы наемников ЧВК Вагнера над своими бывшими товарищами, побывавшими в украинском плену.

Так, в ноябре тот же телеграм-канал опубликовал видео казни с помощью кувалды другого российского заключенного, завербованного ЧВК Вагнера, Евгения Нужина.

Ранее бывший командир Нужина в рядах ЧВК Вагнера Андрей Медведев, попросивший политического убежища в Норвегии, утверждал, что ему известно о по меньшей мере десяти случаях внесудебных казней наемников своими же товарищами по оружию.

Источники: GREY ZONE, «Агентство»

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