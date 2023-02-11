В Казахстане суд арестовал задержанного по запросу России ростовского анархиста. На родине его обвиняют в оправдании терроризма 

В Казахстане суд арестовал на 40 суток ростовского анархиста Дениса Козака. Основанием для этого стал экстрадиционный запрос российских силовиков. Об этом пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на замглавы Казахстанского международного бюро по правам человека Дениса Дживагу.

По его словам, 12 февраля Козака должны перевести в следственный изолятор. Дживага также сообщил, что россиянин уже написал заявление на предоставление статуса беженца, рассмотрение которого займет от трех до шести месяцев.

Ранее представители полиции Казахстана сообщили местной прессе, что намереваются депортировать Козака в Россию. Там его обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за комментариев в соцсетях по поводу самоподрыва в здании архангельского УФСБ в 2018 году Михаила Жлобицкого.

Источник: «Новая газета Европа»

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