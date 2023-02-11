Против тети Михаила Жлобицкого, который взорвал себя в здании ФСБ в Архангельске, возбудили дело об оправдании терроризма 

В Архангельске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма против местной жительницы Лилии Жлобицкой. Поводом послужили ее посты про племянника Михаила Жлобицкого, который подорвал себя в здании архангельского УФСБ в 2018 году.

По мнению привлеченных следствием экспертов, в своих публикациях Жлобицкая признавала действия племянника «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», а его самого характеризовала как «положительного персонажа».

В декабре Жлобицкая дала подписку о невыезде. Спустя месяц прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу и в ближайшее время должна передать материалы дела в суд. Выдвинутые обвинения грозят ей лишением свободы на срок до семи лет.

31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий пришел в приемную архангельского УФСБ с самодельным взрывным устройством, которое он привел в действие во время досмотра на входе в здание. В результате сам Жлобицкий погиб, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Перед тем, как совершить самоподрыв, Жлобицкий опубликовал сообщение в телеграм-чате «Речи бунтовщика». В нем он объяснил свой поступок тем, что ФСБ фабрикует уголовные дела.

Источник: «ОВД-Инфо»

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