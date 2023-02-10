Россия нанесла новый массированный ракетный удар по украинским городам

Утром 10 февраля российская армия нанесла очередной ракетный удар по Украине. В компании «Укрэнерго» сообщили о повреждениях нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры, в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Так, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в результате удара повреждены объекты тепловой и гидрогенерации.

«Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Благодаря успешной работе ПВО и техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины», — говорится в сообщении Минэнерго.

Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий написал, что часть административного центра осталась без света из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. По его словам, системы ПВО сбили по меньшей мере одну ракету, по предварительным данным, никто не пострадал.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская армия нанесла новый удар по критической инфраструктуре города.

«Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — написал он.

Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, в результате российского обстрела были ранены семь человек. Двое из них в тяжелом состоянии.

В небе над Киевом силы ПВО сбили десять ракет. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в результате удара повреждены городские электросети. Кроме того, обломки одной из ракет упали на автомобиль и крышу частного дома.

Источники: «Укрэнерго», Минэнерго, Сергей Гамалий, Игорь Терехов, Виталий Кличко, Олег Синегубов

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