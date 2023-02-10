Поддержать
Новости

Российские крылатые ракеты, запущенные по целям в Украине, нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы

13:39 • 10.02.2023

Российские крылатые ракеты «Калибр», запущенные по целям в Украине в ходе очередного обстрела украинской инфраструктуры 10 февраля пролетели над территориями Румынии и Молдовы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

«Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова вошли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», — написал Залужный в своем телеграм-канале.

В Минобороны Молдовы позже подтвердили сообщения о нарушении воздушного пространства страны российскими крылатыми ракетами. В связи с этим глава МИДа Молдовы Николае Попеску вызвал российского посла для дачи объяснений. 

«Мы решительно отвергаем последние недружественные действия и заявления в отношении Молдовы, что абсолютно неприемлемо для нашего народа», — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ. 

В свою очередь, власти Румынии, которая является членом НАТО, пока никак не комментировали пролет российских ракет над своей территорией.

Источники: Валерий Залужный, «Спутник Молдовы»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»