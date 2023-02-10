Российские крылатые ракеты, запущенные по целям в Украине, нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы

Российские крылатые ракеты «Калибр», запущенные по целям в Украине в ходе очередного обстрела украинской инфраструктуры 10 февраля пролетели над территориями Румынии и Молдовы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова вошли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», — написал Залужный в своем телеграм-канале.

В Минобороны Молдовы позже подтвердили сообщения о нарушении воздушного пространства страны российскими крылатыми ракетами. В связи с этим глава МИДа Молдовы Николае Попеску вызвал российского посла для дачи объяснений.

«Мы решительно отвергаем последние недружественные действия и заявления в отношении Молдовы, что абсолютно неприемлемо для нашего народа», — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ.

В свою очередь, власти Румынии, которая является членом НАТО, пока никак не комментировали пролет российских ракет над своей территорией.

Источники: Валерий Залужный, «Спутник Молдовы»

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