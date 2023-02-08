В Госдуме подготовили поправки об ответственности за «дискредитацию» участвующих в войне добровольцев. Об этом просил глава ЧВК Вагнера Пригожин

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в законодательство, которые предусматривают ответственность за «дискредитацию» добровольцев, участвующих в войне в Украине. Об этом РБК сообщил депутат-единоросс Василий Пискарев.

Также, по его словам, в документе предусмотрено наказание за публичное распространение «фейков» о добровольцах.

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач», — пояснил Пискарев.

Поправки будут внесены в статью 20.3.3 КоАП, а также в статьи 207.3 и 280.3 УК.

В конце января основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин просил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в уголовный кодекс ответственность за «дискредитацию» и «фейки» об участниках боевых действий, добровольцах, а также бывших осужденных. Володин тогда поручил изучить вопрос.

Просьбе Пригожина предшествовал ряд публикаций в СМИ, в которых рассказывалось о людях, осужденных за тяжкие преступления и вышедших на свободу, благодаря участию в войне в составе ЧВК Вагнера.

В частности, широко разошлась история о риэлторе из Санкт-Петербурга Александре Тютине, который был приговорен к 23 годам колонии за организацию убийства семьи с двумя детьми. Проведя полгода на фронте он освободился на 19 лет раньше срока.

Источники: РБК

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