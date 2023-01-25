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Власти Германии подтвердили сообщения о передаче Украине современных танков Leopard 2

14:01 • 25.01.2023

Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешит другим странам реэкспорт таких танков в Украину. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, говорится в заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее о планах  поставить в Украину танки Leopard 2 немецкого производства заявляли власти Польши. Позже о намерении присоединиться к этим поставками заявила Испания.

Кроме того, как сообщало агентство Reuters, сегодня американский президент Джо Байден может объявить о планах США поставить в украину современные американские танки M1 Abrams.

О необходимости поставок западными союзниками современных танков власти Украины неоднократно заявляли с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Источник: Bloomberg

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