В Испании задержали пенсионера, которого подозревают в отправке посылок со взрывчаткой. Одна из них взорвалась в посольстве Украины 

Национальная полиция Испании задержала 74-летнего мужчину, которого подозревают в отправке посылок со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде, испанское Минобороны и премьер-министру страны. Об этом пишет новостной портал ABC.

По его данным, подозреваемый — гражданин Испании по имени Помпейо Г.П до выхода на пенсию работал в городском совете Витории и придерживался пророссийских взглядов. При этом полиция не обнаружила его связи с российскими экстремистскими группировками.

Предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой задержали на улице в городе Миранда-де-Эбро. После этого у него дома провели обыск. Полицейские говорят, что скорее всего мужчина действовал в одиночку.

Издание El Pais, ссылаясь на источники, пишет, что мужчину удалось найти, благодаря почтовым маркам, которые он наклеил на посылки с бомбами. Выяснилось, что их выпустили всего 135 тысяч штук.

30 ноября 2022 года в посольство Украины в Мадриде пришла посылка с самодельной бомбой, которая была адресована послу Сергею Погорельцеву. Она взорвалась после того, как ее открыл комендант, он получил легкие ранения.

Аналогичные коробки нашли на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza, которая производит технику для ВСУ. Также посылки перехватили персонал посольства США в Мадриде и сотрудники службы безопасности премьер-министра Испании.

1 декабря о подозрительных посылках, пропитанных кровью, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом он не сказал, что находилось внутри пакетов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что к рассылке конвертов с бомбами в Испании причастна российская разведка. Так, по версии испанской полиции и спецслужб других европейских стран, посылки по заданию Главного управления Генштаба ВС РФ могли рассылать члены ультраправого «Русского имперского движения».

Источники: ABC, El Pais

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