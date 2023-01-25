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«То, с какой легкостью вы решаете нашу судьбу, меня поражает». Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу 

17:02 • 25.01.2023

Московский городской суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации старейшей российской правозащитной организации Московская Хельсинкская группа. Об этом сообщает «Медиазона».

В ноябре по требованию прокуратуры в организации провели внеплановую проверку, после которой формальным поводом для иска стало то, что правозащитники участвовали в конференциях за пределами Москвы. Таким образом они якобы нарушали «пределы территориальной деятельности».

В частности, представители организации проводили наблюдения в судах и обращались в приемную губернатора Петербурга Александра Беглова, пишет издание. 

​​«Вы совершаете большой грех. Вы уничтожаете правозащитное движение! Ликвидация МХГ — это серьезный удар по правозащитному движению не только в России, но и в мире. То, с какой легкостью вы решаете нашу судьбу, меня поражает. Как так можно с такой легкостью уничтожать то, что строилось десятилетиями», — сказал в суде правозащитник, сопредседатель МХГ Валерий Борщев. 

На заседание суда пустили всего троих журналистов, отмечает «Медиазона», а сам иск рассмотрели за одно заседание. 

Московская Хельсинкская группа работала с 1976 года, занималась выявлением нарушений прав человека и добивалась соблюдения международных обязательств, которые взяла на себя Россия. 

Источник: «Медиазона»

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