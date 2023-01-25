Полиция Норвегии освободила бывшего командира казненного кувалдой бойца ЧВК Вагнера. Его задержали после незаконного пересечения границы 

Полиция освободила бывшего бойца ЧВК Вагнера Андрея Медведева, который ранее незаконно пересек границу Норвегии и попросил политического убежища. Об этом сообщает NRK.

Исполняющий обязанности начальника юридического отдела иммиграционного подразделения полиции Йон Андреас Йохансен сообщил изданию, что Медведева освободили, так как оснований для его дальнейшего содержания под стражей нет.

Сам Медведев, по словам его адвоката, планирует найти жилье за пределами Трандума. О его дальнейших планах защитник не знает.

Бывший боец ЧВК Вагнера Андрей Медведев, под чьим командованием воевал казненный кувалдой Евгений Нужин, в середине января смог добраться до Норвегии и запросить там политическое убежище. Как пояснили в пресс-службе директората по делам иностранцев, его дело будет рассматривается в обычном порядке.

Ранее Медведев рассказал журналистам, что ему известно о по меньшей мере десяти внесудебных казнях бойцов ЧВК Вагнера. При этом, по его словам, как минимум двое из казненных не были бывшими заключенными.

Под командованием Медведева в рядах ЧВК Вагнера воевал Евгений Нужин — бывший заключенный, завербованный ЧВК Вагнера. Оказавшись на фронте он попал в украинский плен, после чего заявил, что готов воевать уже на стороне ВСУ. Позже в рамках обмена пленными его вернули в Россию, где казнили с помощью кувалды.

Источник: NRK

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.