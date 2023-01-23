В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр экс-командира ЧВК «Вагнер», под чьим руководством воевал казненный кувалдой Евгений Нужин

В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр в Трандуме экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, под чьим командованием воевал казненный кувалдой Евгений Нужин.

По данным телеканала NRK, Медведева вечером в воскресенье арестовали согласно норвежскому закону об иммиграции, его допросила полиция по поводу службы в ЧВК.

В иммиграционной службе полиции сообщают, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы доставить его под стражу. Адвокат Медведева Брюньульф Риснес также рассказал, что до ареста его подзащитный находился в «секретном месте» в Осло.

Сам Медведев рассказал, что ему «помогли пересечь границу» между Норвегией и Россией в Пасвикдалене.

В середине января Медведев добрался до Норвегии и запросил там политическое убежище. Он пересек границу в районе населенного пункта Никель в Мурманской области. Экс-командир рассказал журналистам, что ему известно о по меньшей мере десяти внесудебных казнях бойцов ЧВК «Вагнер».

Источник: NRK

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