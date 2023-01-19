В постановлении о возбуждении уголовного дела против антифашиста Фролова упоминается легион «Свобода России». Это может означать, что Россия признает его существование

«Первый отдел» опубликовал постановление о возбуждении уголовного дела против антифашиста Савелия Фролова, в котором упоминается легион «Свобода России». По мнению правозащитников, это может означать, что Россия признает его существование.

«Фролов С.А. с использованием своего мобильного телефона, подключенного к информационной сети “интернет”… приискал неустановленного представителя украинского вооруженного формирования “Легион Свобода России” (далее — “Легион”)», а затем пытался выехать в Украину «с целью вступления в состав вооруженного формирования „Легион“ и участия в боевых действиях», — сказано в постановлении.

«Первый отдел» отмечает, что до сих пор на официальном уровне Россия не признавала существование этого вооруженного формирования, а многие эксперты и медиа сомневались в том, что такое формирование действительно принимает участие в боевых действиях.

Правозащитники попросили коллег-журналистов отправить в ведомство запрос, который должен прояснить официальную позицию Министерства обороны по поводу существования легиона «Свобода России».

Савелий Фролов собирался приехать в Грузию 30 октября. Но до нее он так и не добрался — на КПП «Верхний Ларс» его задержали, после чего арестовали на 15 суток за «мелкое хулиганство». В декабре Фролов стал подозреваемым по статье о госизмене (статья 275 УК).

Источник: «Первый отдел»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.