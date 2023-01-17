В Днепре закончили разбирать завалы на месте многоэтажки, которая попала под российский обстрел. Погибли 44 человека

В Днепре завершена поисково-спасательная операция на месте жилой многоэтажки, в которую 14 января попала российская ракета. Из-под завалов извлечены тела 44 погибших, в том числе пятерых детей, младшему из которых не было и года. 39 человек спасены. Об этом сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«Поисково-спасательная операция завершена. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам... Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Благодарю всех, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщала украинская сторона, в жилой многоэтажный дом в Днепре попала российская крылатая ракета Х-22, масса боевой части которой составляет почти одну тонну. В результате были полностью разрушены 72 квартиры, а еще 236 повреждены.

Позже Минобороны России прокомментировало ракетные удары по территории Украины 14 января. В сообщении российского военного ведомства говорится, что «все назначенные объекты поражены», а «цель удара достигнута».

Источник: Валентин Резниченко

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