«Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?» Журналисты «Важных историй» дозвонились до российских военных, предположительно, ответственных за удар по жилой многоэтажке в Днепре

14 января российская крылатая ракета Х-22 попала по многоэтажному жилому дому в украинском Днепре. По последним данным, погибли 40, из них трое детей. Ранения получили 75 человек. Спасательные работы на развалинах дома все еще продолжаются, под завалами могут оставаться еще 46 человек.

Спустя два дня Служба безопасности Украины объявила, что установила личности шестерых российских военных, причастных к ракетному удару. Все они служат в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полке.

Журналисты «Важных историй» смогли дозвониться некоторым из них, чтобы спросить, что они думают о гибели мирных жителей в Днепре.

Среди людей, названных СБУ ответственными за удар по жилому дому, оказался 35-летний командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Алексей Иваненко.

Журналистам он сказал, что не в курсе, что произошло в Днепре, потому что не следит за новостями. «Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством [ассенизацией]», — сказал Иваненко.

Другой военный — 44-летний начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка Дмитрий Голенков вместо ответа на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, задал корреспондентке «Важных историй» встречный вопрос: «Крым — Российская Федерация или нет? <...> Вот я, например, думаю, что Крым это Россия всегда была и есть».

Когда журналистка повторила вопрос о произошедшем в Днепре, военный вновь ушел от прямого ответа.

«Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. Причем тут Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина — это другое самостоятельное государство. (После какого-то комментария, вероятно, друга рядом — прим. Ред.) Оно же обстреливает нашу территорию Российскую Федерацию, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливают. Почему вы про это меня не спрашиваете? <...> Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают», — сказал Голенков

Журналистка продолжила настаивать на ответе на свой вопрос и тогда Голенков возмутился: «Что, я прям, блядь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?»

Журналистка снова спросила, жалко ли военному людей погибших в Днепре. «Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю? — ответил Голенков и продолжил — Вы [Украина] — регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете. И все остальное будет наше. До свидания, девушка».

Еще один военный из списка СБУ — 37-летний штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Динар Назиров на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре ответил, что он «лесовик из лесного хозяйства»: «Не ходите в моем лесу и не пугайте белок», — сказал Назиров и бросил трубку.

Еще трое военных — инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Евгений Поцелуев, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Денис Григорьев и командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковник Олег Тимошин отказались общаться с журналистами.

Источник: «Важные истории»

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