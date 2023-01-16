СБУ назвала имена российских военных, которые причастны к ракетному обстрелу Днепра 

Служба безопасности Украины сообщила, что им удалось установить личности российских военных, которые могут быть причастны к ракетному обстрелу Днепра.

«Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания», — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Всего, по данным СБУ, к обстрелу Днепра причастны несколько десятков российских военных, но на сайте украинского ведомства опубликованы данные только шестерых из них:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Олег Тимошин;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Алексей Иваненко;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Денис Григорьев;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Динар Назыров;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Евгений Поцелуев.

В СБУ также сообщили, что 14 января по жилому дому в Днепре ударила крылатая ракета Х-22. По предварительным данным, погибли 40 человек, в том числе трое детей, 75 человек получили ранения. В доме полностью разрушены 72 квартиры, еще 236 повреждены.

Источник: СБУ

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