В СПЧ предложили ввести в законодательство термин «предатель» 

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов сообщил, что в российском законодательстве может появиться юридический термин «предатель». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Кабанова, «проявление предательства в любой форме должно быть наказано», а сам термин можно внести в статью о «Государственной измене».

«До принятия правовых норм в части, касающейся обсуждаемой темы, все обоснованные с точки зрения морали претензии к "предателям" и предложения по введению для них каких-либо ограничений, к глубочайшему сожалению, не могут иметь никакой юридической силы. Более того, это может являться нарушением гражданских прав в свете действующего законодательства», — написал Кабанов.

Он также отметил, что СПЧ подготовит свою позицию по этому вопросу и обсудит ее с законодателями.

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у «уехавших негодяев», которые выступают против войны в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это предложение Володина, отметил, что Россия должна бороться за граждан, которые уехали из страны.

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане. И они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы те, кто уехал, но не является нашими врагами, захотели сюда опять вернуться. <...> Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал Песков.

Источники: Кирилл Кабанов, Life

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