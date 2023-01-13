«Закон для негодяев». Спикер Госдумы предложил конфисковывать имущество уехавших россиян, которые выступают против войны

Существующее российское законодательство не позволяет в достаточной мере наказывать уехавших россиян, которые позволяют себе высказываться против войны. Поэтому необходим новый «закон для негодяев», по которому у таких граждан можно будет конфисковывать имущество. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — посетовал он.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — подытожил Володин, предложив своим читателям оценить эту идею. Те, в свою очередь, горячо поддержали такую инициативу.

Ранее спикер Госдумы выступал с предложением увеличить налоги для россиян, покинувших страну после начала войны. Однако, эту инициативу не поддержало министерство финансов.

Источник: Вячеслав Володин

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